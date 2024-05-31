На Хмельниччині шахраї обманом виманили гроші у сестри зниклого військовослужбовця

У одній із соціальних мереж 48-річній хмельничанці написав невідомий, який заявив, що знає, де її зниклий брат, і може доставити його додому.

Про це повідомляють у поліції Хмельницької області.

Однак, для цього потрібні кошти. Жінка, не задумуючись, переказала на вказаний банківський рахунок майже 25 тисяч гривень, після чого зв’язок з “благодійником” обірвався.

Наразі правоохоронці працюють над пошуком зловмисника.

Поліцейські нагадують, що не варто довіряти незнайомцям в мережі.

“Не переказуйте кошти невідомим особам. Якщо хтось вам повідомляє, що може допомогти повернути зниклого на війні родича, або визволити його з полону, спершу зверніться до поліції”, – наголосили правоохоронці.

Часто, зловмисники, використовуючи інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих безвісти людей у зоні проведення активних бойових дій, виманюють кошти з їхніх рідних, обіцяючи допомогти знайти та повернути людину додому. Поліцейські застерігають — аби нажитися на чужій біді шахраї користуються психологічним станом рідних, які готові повірити у все що завгодно й віддати останнє заради близької людини.