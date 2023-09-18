На Хмельниччині після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та залізничну колію

Дахи та вікна в кількох домоволодіннях у Хмельницькій області було пошкоджено вибуховою хвилею під час ворожої атаки вранці в понеділок, ніхто не постраждав, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи – це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає”, – написав Тюрін.

Крім того, за його словами, сталося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Тюрін також розповів, що уламки пошкодили залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.