Кримінал

На Хмельниччині після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та залізничну колію

18 Вересня 2023 10:07
ракетний удар

Дахи та вікна в кількох домоволодіннях у Хмельницькій області було пошкоджено вибуховою хвилею під час ворожої атаки вранці в понеділок, ніхто не постраждав, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи – це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає”, – написав Тюрін.

Крім того, за його словами, сталося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Тюрін також розповів, що уламки пошкодили залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.


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