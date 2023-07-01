Кримінал

На хімічному заводі у Китаї стався потужний вибух

1 Липня 2023 13:39
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вибух, китай

Вибух стався на хімічному заводі компанії Jiangxi QianTai New Materials у китайській провінції Цзянсі, повідомляє CNN.

На відео, що розповсюджуються в ЗМІ, відображені стовпи чорного диму, що піднімається на місці події.

За попередньою інформацією, вибух стався через загоряння силіконової олії.

За даними CCTV, внаслідок НП ніхто не постраждав. Мешканців довколишніх районів евакуювали. Китайська влада вже розпочала розслідування причин того, що сталося.

Наразі пожежники продовжують боротьбу із загорянням.


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