Суспільство

На Херсонщині тракторист підірвався на міні

29 Вересня 2023 11:24
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міна, херсонщина

У Бериславському районі Херсонської області трактор наїхав на ворожу міну, керманич зазнав поранення.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

“…Під час виконання польових робіт між с.Трифонівка та с.П’ятихатки тракторист наїхав на російську міну, внаслідок детонації якої чоловік отримав поранення”, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника РДА, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Бериславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади.

Зокрема, загарбники завдали авіаційних ударів по околицях і населених пунктах Миколаївки, Ольгівки та Бургунки, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки та господарські споруди мирних жителів. У Бургунці поранено чоловіка

Ольгівку війська РФ обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, у селі пошкоджено житлові будинки. На Берислав ворог скидав вибухівку з дронів.


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