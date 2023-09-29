На Херсонщині тракторист підірвався на міні

У Бериславському районі Херсонської області трактор наїхав на ворожу міну, керманич зазнав поранення.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

“…Під час виконання польових робіт між с.Трифонівка та с.П’ятихатки тракторист наїхав на російську міну, внаслідок детонації якої чоловік отримав поранення”, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника РДА, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Бериславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади.

Зокрема, загарбники завдали авіаційних ударів по околицях і населених пунктах Миколаївки, Ольгівки та Бургунки, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки та господарські споруди мирних жителів. У Бургунці поранено чоловіка

Ольгівку війська РФ обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, у селі пошкоджено житлові будинки. На Берислав ворог скидав вибухівку з дронів.