На Херсонщині окупанти викрадають людей і вивозять майно вантажівками

Поліція відкрила 31 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів військових рф у Херсонської області.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Після деокупації смт Архангельське поліція виявляє чергові воєнні злочини військових країни-агресора. Стало відомо, що біля цвинтаря в салоні власного автомобіля на ворожій міні підірвався та загинув місцевий житель. Військовослужбовці рф, які на той час знаходилися в окупованому селищі, не підпустили місцевих мешканців до підірваного автомобіля. Нині поліція встановлює всі обставини воєнного злочину.

У Херсоні ворожі війська пошкодили та зруйнували будівлю профілакторію та теплиці.

У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці зафіксовані викрадення людей представниками силових структур рф.

З тимчасово окупованих територій до поліції продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир.

За фактами воєнних злочинів слідчі поліції Херсонщини відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.