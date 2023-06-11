На Херсонщині майже вдвічі зменшилася площа затоплених територій – ОВА

Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення складає 4,07 метра.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися.

Детальніше про динаміку спаду води дивіться у відео.