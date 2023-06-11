Суспільство

На Херсонщині майже вдвічі зменшилася площа затоплених територій – ОВА

11 Червня 2023 16:12
3
читать на русском →
каховська гес, херсонщина, затоплення, потоп

Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення складає 4,07 метра.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

Потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися.

Детальніше про динаміку спаду води дивіться у відео.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Червня 2023 13:06
157

Українські воїни звільнили від загарбників Благодатне
11 Червня 2023 16:12
3

На Херсонщині майже вдвічі зменшилася площа затоплених територій – ОВА
11 Червня 2023 14:59
24

У Києво-Печерській лаврі вперше молилися за Мазепу: він збудував церкву, а його піддали анафемі
11 Червня 2023 14:17
42

Завдяки Західному обладнанню українські сили мають тактичні переваги – ISW
11 Червня 2023 09:34
57

За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки