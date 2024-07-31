На Харківському напрямку окупанти стали частіше використовувати термінали Starlink

У Вовчанську та поблизу Глибокого Харківської області росіяни готуються до штурмових дій. Відмічено нарощування системи управління додатковим терміналом зв’язку “Starlink”.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Харків”.
Переміщення та заміну особового складу росіян на півночі Харківщини, за даними ОТУ, спостерігають і в інших населених пунктах, зокрема, у районах:
- Тихого — відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї ОДШБр;
- Стариці — росіяни переміщують особовий склад з метою поповнення поточного некомплекту. Розпочали підготовку підрозділів 44-го армійського корпусу ЗС рф до переміщення з тимчасово окупованої території Луганської області для виконання бойових завдань у зазначеному районі;
- Сотницького Козачка — проводять заміни особового складу на постах бойової охорони.