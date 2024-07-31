Суспільство

На Харківському напрямку окупанти стали частіше використовувати термінали Starlink
31 Липня 2024 16:37
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війна
Українські воїни / Фото: 42 ОМБр

У Вовчанську та поблизу Глибокого Харківської області росіяни готуються до штурмових дій. Відмічено нарощування системи управління додатковим терміналом зв’язку “Starlink”.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Харків”.

Переміщення та заміну особового складу росіян на півночі Харківщини, за даними ОТУ, спостерігають і в інших населених пунктах, зокрема, у районах:

  • Тихого — відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї ОДШБр;
  • Стариці — росіяни переміщують особовий склад з метою поповнення поточного некомплекту. Розпочали підготовку підрозділів 44-го армійського корпусу ЗС рф до переміщення з тимчасово окупованої території Луганської області для виконання бойових завдань у зазначеному районі;
  • Сотницького Козачка — проводять заміни особового складу на постах бойової охорони.

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