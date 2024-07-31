На Харківському напрямку окупанти стали частіше використовувати термінали Starlink

У Вовчанську та поблизу Глибокого Харківської області росіяни готуються до штурмових дій. Відмічено нарощування системи управління додатковим терміналом зв’язку “Starlink”.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Харків”.

Переміщення та заміну особового складу росіян на півночі Харківщини, за даними ОТУ, спостерігають і в інших населених пунктах, зокрема, у районах: