Кримінал

На Харківщини внаслідок російських ударів загинули дві людини
28 Листопада 2024 08:46
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обстріли
Ілюстративне фото / Нацполіція

Минулої доби російські війська завдали ударів FPV-дронами по населених пунктах Харківщини, що призвело до жертвсеред цивільного населення. 

Як повідомляє Нацполіція, у Вовчанських Хуторах дрон пошкодив трактор і приватний автомобіль, що спричинило загибель чоловіка та поранення ще двох осіб.

У Вовчанську ворожий дрон поцілив у автомобіль, убивши одну людину та поранивши іншу.

У Куп’янську росіяни також неодноразово застосовували FPV-дрони, внаслідок чого були пошкоджені кілька приватних будинків і два автомобілі.


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