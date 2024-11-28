На Харківщини внаслідок російських ударів загинули дві людини

Минулої доби російські війська завдали ударів FPV-дронами по населених пунктах Харківщини, що призвело до жертвсеред цивільного населення.

Як повідомляє Нацполіція, у Вовчанських Хуторах дрон пошкодив трактор і приватний автомобіль, що спричинило загибель чоловіка та поранення ще двох осіб.

У Вовчанську ворожий дрон поцілив у автомобіль, убивши одну людину та поранивши іншу.

У Куп’янську росіяни також неодноразово застосовували FPV-дрони, внаслідок чого були пошкоджені кілька приватних будинків і два автомобілі.