На Харківщину насуваються грози

Синоптики оголосили штормове попередження на 2 вересня: у Харкову та області очікуються грози. Також синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Богодухові, Харкові та Великому Бурлуці.

Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі.

“Вночі та вранці 2 вересня по області та місту очікуються грози І жовтого рівня небезпечності”, — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на 2 вересня на Харківщині: