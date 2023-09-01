Суспільство

На Харківщину насуваються грози

1 Вересня 2023 19:46
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Синоптики оголосили штормове попередження на 2 вересня: у Харкову та області очікуються грози. Також синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Богодухові, Харкові та Великому Бурлуці.

Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі.

“Вночі та вранці 2 вересня по області та місту очікуються грози І жовтого рівня небезпечності”, — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на 2 вересня на Харківщині:

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без значних опадів;
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 13-18°, вдень 23-28°;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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