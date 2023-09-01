На Харківщину насуваються грози

Синоптики оголосили штормове попередження на 2 вересня: у Харкову та області очікуються грози. Також синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Богодухові, Харкові та Великому Бурлуці.
Про це Суспільне Харків повідомили в регіональному гідрометцентрі.
“Вночі та вранці 2 вересня по області та місту очікуються грози І жовтого рівня небезпечності”, — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди на 2 вересня на Харківщині:
- Мінлива хмарність;
- Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без значних опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 13-18°, вдень 23-28°;
- Температура повітря в Харкові: вночі 15-17°, вдень 25-27°.