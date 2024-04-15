На Харківщині знеструмлено 240 тис. споживачів

З 06:55 у Харківській області застосовані графіки погодинних відключень. Знеструмлено близько 240 тисяч споживачів.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Через погодні умови в Україні знеструмлено 36 населених пунктів в Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням живлення споживачів.

На Одещині тривають роботи з відновлення енергопостачання після пожежі на високовольтному обладнанні на території області. На ранок знеструмленими залишаються 2 населені пункти. З інших причин на ранок знеструмлено 416 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, додали в “Укренерго”.