Економіка

На Харківщині знеструмлено 240 тис. споживачів

15 Квітня 2024 11:50
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електропостачання
У селі Прудянка Харківського району повністю відновили електропостачання. 12 квітня 2024 / Фото “Харківобленерго”

З 06:55 у Харківській області застосовані графіки погодинних відключень. Знеструмлено близько 240 тисяч споживачів.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Через погодні умови в Україні знеструмлено 36 населених пунктів в Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням живлення споживачів.

На Одещині тривають роботи з відновлення енергопостачання після пожежі на високовольтному обладнанні на території області. На ранок знеструмленими залишаються 2 населені пункти. З інших причин на ранок знеструмлено 416 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, додали в “Укренерго”.


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