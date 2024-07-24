На Харківщині знайшли тіло 20-річної дівчини, яка зникла 13 липня

На Харківщині знайшли мертвою 20-річну Вікторію Ахвердієву, яка зникла 13 липня у Красноградському районі. За попередніми даними правоохоронців, дівчину вбили.
Про це повідомляє МедіаПорт з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.
«Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявлено 24 липня. Всі обставини встановлюються», — сказали у поліції.
Вікторія Ахвердієва зникла за невідомих обставин близько 22:00 13 липня з подвірʼя родичів у селі Палатки Красноградського району.
Дівчину розшукували близько 150 волонтерів і правоохоронців.