Кримінал

На Харківщині знайшли тіло 20-річної дівчини, яка зникла 13 липня
24 Липня 2024 20:08
читать на русском →
вбивство, розшук
Вікторія Ахвердієва / Фото НПУ

На Харківщині знайшли мертвою 20-річну Вікторію Ахвердієву, яка зникла 13 липня у Красноградському районі. За попередніми даними правоохоронців, дівчину вбили.

Про це повідомляє МедіаПорт з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

«Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявлено 24 липня. Всі обставини встановлюються», — сказали у поліції.

Вікторія Ахвердієва зникла за невідомих обставин близько 22:00 13 липня з подвірʼя родичів у селі Палатки Красноградського району.

Дівчину розшукували близько 150 волонтерів і правоохоронців.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Липня 2024 21:26

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва
24 Липня 2024 22:17

Українські футболісти зганьбилися у першому матчі олімпійського турніру
24 Липня 2024 21:42

Додому повернулися ще 7 українських дітей
24 Липня 2024 20:49

Росія може втратити 5 років і 1,5 млн осіб для досягнення своїх цілей в Україні
24 Липня 2024 20:08

На Харківщині знайшли тіло 20-річної дівчини, яка зникла 13 липня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки