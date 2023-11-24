На Харківщині зіткнулися мікроавтобус і легковик — одна людина загинула

Сьогодні, 24 листопада, в Куп’янському районі на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля й мікроавтобуса. Унаслідок неї загинула одна людина, а ще 18 — травмувалися.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Аварія сталась уранці, близько 8:00, на автодорозі Чугуїв-Мілове, зазначають у поліції.

За попередніми даними поліціянтів, водій автомобіля «Toyota» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом «Volkswagen». Він загинув, а його пасажира шпиталізували з травмами.

Водій автобуса та його 16 пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

У поліції стверджують, що наразі всі обставини аварії встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.