Кримінал

На Харківщині зіткнулися мікроавтобус і легковик — одна людина загинула

24 Листопада 2023 21:30
читать на русском →
дтп

Сьогодні, 24 листопада, в Куп’янському районі на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля й мікроавтобуса. Унаслідок неї загинула одна людина, а ще 18 — травмувалися.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Аварія сталась уранці, близько 8:00, на автодорозі Чугуїв-Мілове, зазначають у поліції.

За попередніми даними поліціянтів, водій автомобіля «Toyota» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом «Volkswagen». Він загинув, а його пасажира шпиталізували з травмами.

Водій автобуса та його 16 пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

У поліції стверджують, що наразі всі обставини аварії встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Листопада 2023 18:46

Зеленський доручив підготувати комплексний план щодо мобілізації в Україні
24 Листопада 2023 20:51

Ексголова Держспецзв’язку Щиголь та депутат Одарченко вийшли з-під варти
24 Листопада 2023 19:35

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень, – Генштаб
24 Листопада 2023 18:50

Строковики будуть демобілізовані після закінчення терміну служби – Данілов
24 Листопада 2023 17:37

Дозволи на проживання українським біженцям у Німеччині продовжено до березня 2025 року
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки