На Харківщині затримали зрадника, який під час окупації поширював антиукраїнський контент

Під час окупації Куп’янська місцевий житель, який працював електромеханіком засобів радіо та телебачення у Харківській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, перейшов на бік ворога.

Представники ЗС РФ призначили його на посаду «и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания Управления связи и массовых коммуникаций ВГА Харьковской области», повідомляє Офіс Генпрокурора.

Підозрюваний, маючи необхідні навички та використовуючи телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі, налаштовував на окупованих територіях регіону трансляцію телеканалів держави-агресора, зокрема «5 каналу» та «России 24».

Таким чином він допомагав ЗС РФ поширювати антиукраїнський контент і російську пропаганду.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.