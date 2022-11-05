На Харківщині за співпрацю з окупантами затримано колишню поліцейську

Поліцейська працювала у створеній росіянами «народной милиции» на посаді «в.о. старшого участкового інспектора».

Після деокупації села Дворічна вона переховувалась у підвальних приміщеннях, повідомляють у поліції.

Відомо, що жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим РФ та працювала на посаді «в.о. страшого участкового інспектора». Після деокупації колишня поліцейська переховувалась у підвальних приміщеннях у селищі Дворічна.

4 листопада зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зрадниці загрожує позбавлення волі від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.