Кримінал

На Харківщині виявили останки трьох людей

26 Березня 2024 19:18
читать на русском →

Останки трьох тіл знайшли між селами Граковим та Мосьпановим під час розмінування території.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

“Попередньо, злочин стався в 2022 році під час окупації населеного пункту. Чоловік з дружиною та сином їхали автівкою і підірвалися на вибуховому пристрої. Від отриманих травм вони померли на місці. Для встановлення осіб загиблих та причин їхньої смерті призначена судово-медична експертиза. У родича загиблих відібрано зразки ДНК”, — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Рештки людини, які знайшли у Чугуївському районі на Харківщині / Фото: Нацполіція

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
26 Березня 2024 18:37

В рамках ініціативи Чехії Україна може отримати 1,5 млн снарядів

26 Березня 2024 19:55

Франція незабаром передасть Україні 78 САУ “Caesar”
26 Березня 2024 19:38

Продовжуємо перезавантаження системи управління державою: Зеленський прокоментував звільнення Данілова
26 Березня 2024 17:05

AP: Україна збільшує витрати на виробництво зброї, щоб дати відсіч Росії
26 Березня 2024 16:41

Синєгубов прокоментував “інсайди” про плани Путіна захопити Харків

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки