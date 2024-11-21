Суспільство

На Харківщині відкрили рух мостом, який був підірваний росіянами під час Харківського наступу у 2022 році
21 Листопада 2024 15:12
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На трасі М-03 у Харківській області відновлено рух мостом, який був зруйнований російськими військами під час боїв за звільнення регіону у 2022 році.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, довжина відновленої споруди становить 98 метрів.

Реконструкція мосту розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і до лютого 2022 року роботи були виконані на 90%.

Унаслідок бойових дій об’єкт зазнав значних пошкоджень, однак після деокупації регіону ремонтні роботи поновили. Завершення реконструкції було оголошено у липні 2024 року, а рух мостом обіцяли відновити восени.

Відремонтований міст на трасі Київ-Харків-Довжанський / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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