На Харківщині відкрили рух мостом, який був підірваний росіянами під час Харківського наступу у 2022 році

На трасі М-03 у Харківській області відновлено рух мостом, який був зруйнований російськими військами під час боїв за звільнення регіону у 2022 році.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, довжина відновленої споруди становить 98 метрів.

Реконструкція мосту розпочалася ще до повномасштабного вторгнення, і до лютого 2022 року роботи були виконані на 90%.

Унаслідок бойових дій об’єкт зазнав значних пошкоджень, однак після деокупації регіону ремонтні роботи поновили. Завершення реконструкції було оголошено у липні 2024 року, а рух мостом обіцяли відновити восени.