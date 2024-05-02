На Харківщині у п’яному ДТП загинув підліток

Поблизу села Аркадівка Куп’янського району сталася ДТП. В результаті аварії загинув 15-річний хлопець, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

“Водій транспортного засобу у стані сп’яніння не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. 15-річний підліток, який перебував я на передньому пасажирському сидінні, вилетів у вікно. Від отриманих травм він помер на місці. Чоловік та ще один пасажир, 15-річний хлопець, не постраждали”, — повідомила поліція.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.