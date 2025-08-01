На Харківщині у двох річках виявили холерний вібріон

У річках Берестова та Берека на Харківщині виявили холерний вібріон, який може спричинити холеру у людей. Наразі тривають дослідження, щоб з’ясувати, чи є він токсигенним — тобто здатним викликати масові спалахи хвороби.

Про це “Суспільному” повідомила керівниця Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

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За її словами, виявлення збудника стало результатом щорічного моніторингу водойм, який проводиться з червня по 1 жовтня у місцях масового відпочинку.

“Дуже важливо підтвердити токсигенність цього вібріону. Ці дослідження ще не завершені, вони тривають і тому запроваджені обмежувальні заходи”, — зазначила Махота.

Холера передається фекально-оральним шляхом, тому особиста гігієна залишається ключовою профілактикою: