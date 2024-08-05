Кримінал

На Харківщині стався масовий мор риби
5 Серпня 2024 19:23
читать на русском →

У річці Студенок у селі Хролах Харківського району стався масовий мор риби, правоохоронці розпочали слідство.

Про це повідомили у Харківській облпрокуратурі.

“Спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень. Вилучену в ході огляду рибу направлено в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи”, – йдеться у повідомленні.

Мор риби стався через те, що у Харкові прорвало каналізаційний колектор, розповіла “Суспільному” староста Хролів Тетяна Жукова.

“Вчора вже багато риби було на поверхні. Замість того, щоб щось перенаправити та відремонтувати, вони цей колектор розподілили по зливних стоках – де має бігти вода. Вся каналізація пішла нам до ставків”, – каже староста.

Збитків від зараження річки – майже 3,9 мільйона гривень. За три дні у селі дістали майже 10 тисяч мертвих карасів та коропів, говорить місцева староста.

“Всю рибу ще не витягли, працюємо ще досі. Самотужки намагаємось зробити дамбу, щоб перекритись від всього цього. Докричалися до міста Харкова – начебто перекрили, що зараз каналізація не біжить. Завтра (6 серпня) очікуємо, що ще риба поспливає нагору. Мальок ще живий є, самостійно вибирали його сьогодні”, – розповідає Жукова.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Серпня 2024 19:01

Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express
5 Серпня 2024 19:57

На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей
5 Серпня 2024 17:21

МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”
5 Серпня 2024 16:41

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
5 Серпня 2024 15:19

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізовувати чоловіків до 25 років
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки