На Харківщині стався масовий мор риби

У річці Студенок у селі Хролах Харківського району стався масовий мор риби, правоохоронці розпочали слідство.

Про це повідомили у Харківській облпрокуратурі.

“Спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень. Вилучену в ході огляду рибу направлено в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи”, – йдеться у повідомленні.

Мор риби стався через те, що у Харкові прорвало каналізаційний колектор, розповіла “Суспільному” староста Хролів Тетяна Жукова.

“Вчора вже багато риби було на поверхні. Замість того, щоб щось перенаправити та відремонтувати, вони цей колектор розподілили по зливних стоках – де має бігти вода. Вся каналізація пішла нам до ставків”, – каже староста.

Збитків від зараження річки – майже 3,9 мільйона гривень. За три дні у селі дістали майже 10 тисяч мертвих карасів та коропів, говорить місцева староста.

“Всю рибу ще не витягли, працюємо ще досі. Самотужки намагаємось зробити дамбу, щоб перекритись від всього цього. Докричалися до міста Харкова – начебто перекрили, що зараз каналізація не біжить. Завтра (6 серпня) очікуємо, що ще риба поспливає нагору. Мальок ще живий є, самостійно вибирали його сьогодні”, – розповідає Жукова.