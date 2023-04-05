На Харківщині скоротять кількість пунктів незламності

Кількість пунктів незламності, які працюватимуть у Харківській області навесні та влітку, скоротять.

Про це Суспільне Харків розказав директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Нині укладають списки пунктів, які будуть працювати, а які переведуть у “сплячий режим” та розгортатимуть за потреби, сказав Сокол.

“Кількість пунктів незламності буде скорочена. Основна функція, яка буде надаватися, — це заряджання мобільного телефона, надання доступу до інтернету”, — сказав Сокол.

За його словами, найімовірніше у теплий сезон працюватимуть пункти незламності, створені на базі урядових організацій.

На Харківщині нині працює 761 пункт незламності.