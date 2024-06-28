Суспільство

На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми
28 Червня 2024 14:42
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евакуація
Засідання Ради оборони Харківської області / Фото: ХОВА

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про:

  • Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За інформацією ХОВА, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин. 
  • У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики. 
  • 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району. 
  • 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти. 

“Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленними ворожими обстрілами”, – зазначив Синєгубов.


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