На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій понад 100 км шляхів

Щодня дорожні бригади працюють на тих маршрутах, де піротехніки ДСНС вже провели розмінування.

Зокрема за 19 вересня спецтехніка працювала ще на 12 км доріг М-03 Київ – Харків, М-29 Харків – Красноград – Дніпро, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Роботи виконували 55 працівників на 23 одиницях техніки.

Окрім цього, на вихідних було розчищено 46 км автошляхів державного значення: М-03 Київ – Харків, М-18 Харків – Сімферополь – Ялта, М-29 Харків – Красноград – Дніпро, Р-46 Харків – Охтирка, Н-26 Чугуїв – Мілове.

Крім цього дорожники очищають від сміття та уламків М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-20 Харків – Щербаківка (на м. Бєлгород), М-18 Харків – Сімферополь – Ялта, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Також фахівці Служби автомобільних доріг у Харківській області продовжують обстеження та оцінку руйнувань дорожньої інфраструктури регіону.