Економіка

На Харківщині розчистили від наслідків бойових дій понад 100 км шляхів

20 Вересня 2022 21:09
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Щодня дорожні бригади працюють на тих маршрутах, де піротехніки ДСНС вже провели розмінування.

Зокрема за 19 вересня спецтехніка працювала ще на 12 км доріг М-03 Київ – Харків, М-29 Харків – Красноград – Дніпро, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Роботи виконували 55 працівників на 23 одиницях техніки.

Окрім цього, на вихідних було розчищено 46 км автошляхів державного значення: М-03 Київ – Харків, М-18 Харків – Сімферополь – Ялта, М-29 Харків – Красноград – Дніпро, Р-46 Харків – Охтирка, Н-26 Чугуїв – Мілове.

Крім цього дорожники очищають від сміття та уламків М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-20 Харків – Щербаківка (на м. Бєлгород), М-18 Харків – Сімферополь – Ялта, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Також фахівці Служби автомобільних доріг у Харківській області продовжують обстеження та оцінку руйнувань дорожньої інфраструктури регіону.


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