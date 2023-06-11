Суспільство

На Харківщині росіяни двічі обстріляли магістральний аміакопровід

11 Червня 2023 09:00
62
читать на русском →
обстріли, Харківщина, війна

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З його слів, за добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп’янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

“Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. В результаті виникла пожежа” – повідомив він.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.

У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

Синєгубов додав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Червня 2023 13:06
157

Українські воїни звільнили від загарбників Благодатне
11 Червня 2023 16:12
3

На Херсонщині майже вдвічі зменшилася площа затоплених територій – ОВА
11 Червня 2023 14:59
24

У Києво-Печерській лаврі вперше молилися за Мазепу: він збудував церкву, а його піддали анафемі
11 Червня 2023 14:17
42

Завдяки Західному обладнанню українські сили мають тактичні переваги – ISW
11 Червня 2023 09:34
57

За добу ЗСУ знищили майже 1000 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки