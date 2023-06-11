На Харківщині росіяни двічі обстріляли магістральний аміакопровід

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З його слів, за добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп’янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

“Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. В результаті виникла пожежа” – повідомив він.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.

У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

Синєгубов додав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.