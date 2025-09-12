        Суспільство

        На Харківщині російська “Молнія” влучила в автівку: троє поранених

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 12:24
        Знищена російським БпЛА автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Знищена російським БпЛА автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Сьогодні, 12 вересня близько 9:00, російський ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль у селі Сподобівка Купʼянського району. Постраждали троє цивільних.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За попередніми даними, для атаки на автомобіль з цивільними росіяни застосували БпЛА “Молнія”.

        Поранення дістали троє людей, які перебували в автівці: 76-річний чоловік та жінки віком 88 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарні.

        Також напередодні ввечері російські безпілотники вдарили по Ізюмському району. У селі Погонівка двоє жінок віком 54 та 59 років дістали гостру стресову реакцію, у селі Федорівка постраждав чоловік. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки.

        Наслідки влучання дрона в авто / Фото: Харківська обласна прокуратура

