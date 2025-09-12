На Харківщині російська “Молнія” влучила в автівку: троє поранених

Сьогодні, 12 вересня близько 9:00, російський ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль у селі Сподобівка Купʼянського району. Постраждали троє цивільних.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, для атаки на автомобіль з цивільними росіяни застосували БпЛА “Молнія”.

Поранення дістали троє людей, які перебували в автівці: 76-річний чоловік та жінки віком 88 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарні.

Також напередодні ввечері російські безпілотники вдарили по Ізюмському району. У селі Погонівка двоє жінок віком 54 та 59 років дістали гостру стресову реакцію, у селі Федорівка постраждав чоловік. У населених пунктах пошкоджено приватні будинки.