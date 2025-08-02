        Кримінал

        На Харківщині поранено 6-річну дівчинку внаслідок атаки російського дрона

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2025 18:27
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        Ілюстративне фото / Фото Харківська обласна прокуратура
        Ілюстративне фото / Фото Харківська обласна прокуратура

        Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

        2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний дрон типу FPV влучив у цивільний автомобіль, що рухався по вулиці, після чого стався вибух.

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        У салоні перебував чоловік зі своїми дітьми — 6-річною донькою та 3-річним сином. Унаслідок атаки дівчинка зазнала поранення. За даними прокуратури, її стан оцінюється як задовільний.

        За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).


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