На Харківщині поранено 6-річну дівчинку внаслідок атаки російського дрона

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний дрон типу FPV влучив у цивільний автомобіль, що рухався по вулиці, після чого стався вибух.

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У салоні перебував чоловік зі своїми дітьми — 6-річною донькою та 3-річним сином. Унаслідок атаки дівчинка зазнала поранення. За даними прокуратури, її стан оцінюється як задовільний.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).