На Харківщині погіршилася ситуація у Куп’янську: росіяни не припиняють обстріли

У Харківській ОВА заявили про погіршення безпекової ситуації в Куп’янську, який перебуває під посиленими обстрілами. Росіяни атакують за допомогою дронів з боєприпасами та реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні о 14:35 та 14:50 два приватні будинки у Куп’янську потрапили під ворожий обстріл.

Також вранці близько 9:00 окупанти вдарили безпілотником “Молнія” по службовій автівці поліцейських. Троє правоохоронців дістали осколкові поранення, їм надана медична допомога.

Під час обстрілу також постраждав цивільний автомобіль: поранення дістали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, жителі Куп’янська.