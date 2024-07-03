На Харківщині перевірять підрядників будівництва фортифікацій

Харківська ОВА перевірить підрядників будівництва фортифікаційних споруд, призначено більше 200 незалежних експертиз.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА.

“Харківська ОВА уклала меморандум із Національним науковим центром “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса” для проведення експертиз щодо будівництва фортифікацій. Відтак ХОВА додатково перевірить підрядників, призначивши більше 200 незалежних експертиз”, – йдеться у повідомленні.

Проведення експертиз щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області стосуватимуться якості робіт, цін на матеріали, зокрема відповідність їх ринковим, та об’ємів згідно актів виконаних робіт.

“У межах реалізації діяльності робочої групи “Прозорість та підзвітність” ми підписали безпрецедентний Меморандум із Інститутом судових експертиз. Адже зацікавлені у раціональному використанні бюджетних коштів та якості проведення робіт. Маємо досить великий обсяг будівництва фортифікаційних споруд, в першу чергу мова йде про експертизу понад 200 оборонних споруд. Вдячний фахівцям наукової установи та підтримку ініціативи”, – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.