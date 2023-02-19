Харків

На Харківщині окупанти обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов. У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп’янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги. У смт Ківшарівка Куп’янського отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти. У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік. На деокупованих територіях області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 89 вибухонебезпечних предметів. Поділитися:



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