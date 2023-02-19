Харків

На Харківщині окупанти обстріляли щонайменше 10 населених пунктів

19 Лютого 2023 10:08
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харків

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп’янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги. У смт Ківшарівка Куп’янського отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти. У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.

На деокупованих територіях області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 89 вибухонебезпечних предметів.


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