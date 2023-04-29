Суспільство

На Харківщині окупанти обстріляли дитячий садочок

29 Квітня 2023 09:00
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війна, обстріли, Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У с. Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Внаслідок ракетного удару по м. Куп’янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння – написав він.

За словами Синєгубова, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 15 га території та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети.


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