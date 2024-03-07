На Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою

На вулицях Первомайського Харківської області виявили ліхтарики з вибухівкою замість батарейок, які детонують при вмиканні.

Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

“Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок – вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено”, – застеріг мер.

Він закликав батьків провести роз’яснювальні бесіди з дітьми, аби вони не брали до рук різні предмети на вулиці.