Кримінал

На Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою

7 Березня 2024 07:43
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Прихована у ліхтарику вибухівка / Фото: Микола Бакшеєв

На вулицях Первомайського Харківської області виявили ліхтарики з вибухівкою замість батарейок, які детонують при вмиканні.

Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

“Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок – вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено”, – застеріг мер.

Він закликав батьків провести роз’яснювальні бесіди з дітьми, аби вони не брали до рук різні предмети на вулиці.


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