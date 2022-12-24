Харків

На Харківщині евакуювали жителів з прифронтових сіл

24 Грудня 2022 17:53
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евакуація, харків

Села Кислівка, Петропавлівка, Кучерівка, Берестове та Ківшарівка Куп’янського району Харківської області знаходяться на відстані кількох кілометрів від лінії фронту і постійно обстрілюються окупантами з усіх видів зброї.

Однак там досі залишаються мирні мешканці.

Тому поліція разом з евакуаційною командою Червоного хреста України та Куп’янським осередком Червоного хреста евакуювали пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями, що проживали у прифронтових селах.

Громадянам надали безкоштовне соціальне житло у Харкові. Вони також будуть отримувати медичне обслуговування та триразове харчування.


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