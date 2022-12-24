На Харківщині евакуювали жителів з прифронтових сіл

Села Кислівка, Петропавлівка, Кучерівка, Берестове та Ківшарівка Куп’янського району Харківської області знаходяться на відстані кількох кілометрів від лінії фронту і постійно обстрілюються окупантами з усіх видів зброї.

Однак там досі залишаються мирні мешканці.

Тому поліція разом з евакуаційною командою Червоного хреста України та Куп’янським осередком Червоного хреста евакуювали пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями, що проживали у прифронтових селах.

Громадянам надали безкоштовне соціальне житло у Харкові. Вони також будуть отримувати медичне обслуговування та триразове харчування.