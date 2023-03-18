На Харківщині двоє людей підірвалися на залишеному боєприпасі

18 березня на Харківщині у с. Яремівка Ізюмського району вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. Двоє чоловіків отримали важкі травми.

За їх життя наразі борються лікарі, повідомляють у ДСНС.

За попередньою інформаціює люди знайшли залишений окупантами боєприпас і вирішили розібрати його. Остаточні обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

“Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, – закликають рятувальники.