На Харківщині двох молодиків звинуватили у зґвалтуванні неповнолітнього

У Харківській області поліція повідомила про підозру двом особам, віком 15 і 20 років, які, за даними слідства, зґвалтували 14-річного підлітка. Інцидент, що стався за участі знайомих жертви, супроводжувався фізичним насильством та відеозйомкою, а запис із елементами насильства згодом був поширений у соціальних мережах.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, подія набула розголосу після того, як знайомі потерпілого виявили відео в одній із соцмереж. Слідчі, під процесуальним наглядом прокуратури, кваліфікували дії 15-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). 20-річному зловмиснику інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема зґвалтування (ч. 3 ст. 152), катування (ч. 1 ст. 127) та виготовлення й поширення дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1).

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі визнання винними їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція закликала громадян не замовчувати факти сексуального насильства та негайно повідомляти про такі випадки правоохоронні органи. «Якщо ви стали свідком чи жертвою подібних злочинів, не мовчіть. Звертайтеся до поліції, щоб зупинити насильство», – наголосили в поліції.

Поліція продовжує розслідування, щоб забезпечити справедливість для потерпілого.