На Харківщині дозволили проїзд по новозведеному модульному мосту

На Харківщині поряд з одним зі зруйнованих мостів встановили модульний. Його відкрили для руху транспорту, в тому числі для вантажівок до 40 тонн.

Про це повідомив очільник Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найем.

“Цей модульний міст Україна отримала від уряду Норвегії. Встановлювати його почали у червні 2023 року. Після перенаправлення транспорту на нову споруду розпочнемо роботи з відновлення зруйнованого мосту. Для цього планують замінити зруйновані прогонові будови та опори”, — сказав Найем.

На Харківщині звели 25 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів і почали відбудову стратегічно важливих споруд. Станом на 13 жовтня фахівці капітально відбудовують 18 мостів, а ремонтують — два. До кінця 2023 року планують розпочати роботи на ще чотирьох штучних спорудах, повідомив Найем.

За його словами, від Чехії, Норвегії та Швеції отримали вісім тимчасових мостів та понтонні переправи, які також встановлюють для відновлення логістики.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення у Харківській області зруйновано 27 мостів і шляхопроводів.