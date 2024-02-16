Кримінал

На Харківщині через обстріл загинув чоловік

16 Лютого 2024 16:27
читать на русском →
обстріл
Наслідки обстрілів Харківщини / Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти 16 лютого обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Там є загиблий та поранений.

Про це повідомив Офіс генпрокуратура.

За даними слідства, артилерійський обстріл стався близько 12:20. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель поранений. У селі пошкоджені житлові будинки. 

А минулої доби, 15 лютого, близько 16:10 російські військовослужбовці обстріляли село Юрченкове Чугуївського району. Там пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2024 16:06

В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів, оборонна операція триває — Тарнавський
16 Лютого 2024 16:32

В ОП розкрили зміст двосторонньої угоди між Україною та Німеччиною
16 Лютого 2024 14:51

Прийнято рішення відійти з позиції “Зеніт” на околиці Авдіївки , – Тарнавський
16 Лютого 2024 14:33

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги на 1,1 млрд євро
16 Лютого 2024 13:30

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки