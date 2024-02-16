На Харківщині через обстріл загинув чоловік

Російські окупанти 16 лютого обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області. Там є загиблий та поранений.
Про це повідомив Офіс генпрокуратура.
За даними слідства, артилерійський обстріл стався близько 12:20. Загинув 52-річний чоловік, ще один мирний житель поранений. У селі пошкоджені житлові будинки.
А минулої доби, 15 лютого, близько 16:10 російські військовослужбовці обстріляли село Юрченкове Чугуївського району. Там пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).