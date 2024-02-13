Суспільство

На Харківщині беруть проби ґрунту та води, щоб дізнатися про концентрацію нафтопродуктів після атаки РФ

13 Лютого 2024 16:06
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вода
Розводи від нафтопродуктів у водоймі на Харківщині / Фото: Суспільне Харків

Проби ґрунту, води з поверхневих водойм та підземних джерел водопостачання відібрали на Харківщині, щоб перевірити їх на забруднення нафтопродуктами після влучання російських безпілотників 9 лютого по нафтобазі.

Про це “Суспільне Харків” розповіла заступниця генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька.

“Про попередні результати дослідження сказати не можемо. Про результати проб, які відібрали вчора [12 лютого], ми зможемо сказати завтра, — щодо вмісту нафтопродуктів у питній воді природних джерел. Сьогодні [13 лютого] буде відбір ґрунту. Також ми відбираємо проби води у річках: Немишля, Харків, Уди, Лопань і Сіверський Донець. Вчорашні проби були відібрані у джерелі біля Петренківського водоймища. Брали там, бо воно перебуває у безпосередній близькості від місця аварії”, — розказала Новіцька.

Дослідження проводять у лабораторіях Харкова та області.


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