Суспільство

На Харківщині 3 цивільних підірвались на міні

16 Лютого 2024 12:33
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Харківщина
Табличка з попередженням про міни / Getty Images

Біля селища Довгеньке Харківської області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.

Про це пише ДСНС, передає Еспресо.

“Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі. Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні”, – йдеться у повідомленні.

Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.


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