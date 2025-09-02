На Харківщині 19-річний хлопець намагався задушити свою 15-річну коханку

Правоохоронці Харківщині поліцейські затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у статевих відносинах з неповнолітньою. За даними поліції, також зловмисник намагався задушити дівчину.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

30 серпня поліцейські отримали повідомлення від 36-річної жінки про те, що невідомий вчинив злочинні дії щодо її 15-річної доньки.

За даними поліції, 19-річний хлопець познайомився з 15-річною дівчиною в одному з селищ Лозівського району.

“По дорозі додому в лісосмузі він вчинив з неповнолітньою дії сексуального характеру за добровільною згодою. Потім зловмисник почав душити дівчину, внаслідок чого вона втратила свідомість, й зник з місця події”, — розповіли в поліції.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.