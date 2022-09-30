На Харківщині 14 дітей стали сиротами внаслідок війни

У Харківській області 14 дітей стали сиротами через війну Росії проти України.

Усі діти, батьки яких загинули внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині, живуть з родичами, розказала Суспільне начальниця обласної Служби у справах дітей Ольга Шевченко.

“Діти влаштовані до сімей, три дитини виїхали з родичами до Азербайджану. Діти, які осиротіли, віком від кількох місяців й шкільного віку. Серед них є і жителі Харкова, і області”, — розказала Ольга Шевченко.

За її словами, статус дитини, яка стала сиротою внаслідок війни, оформлюють оперативно: “Як тільки надходить інформація, терміново вживаємо заходів з надання статусу”.

Опікуни дітей, які стали сиротами, раз на місяць можуть отримати гуманітарну допомогу для дітей, повідомили в ОВА. Зоя Шумаріна виховує онуків 5, 8 та 12 років — вони стали сиротами внаслідок війни.

“У мене померла молодша донька 16 квітня, а 5 квітня вбили старшу доньку: у мене троє онуків. Старшу доньку вбили у Руських Тишках, дітей привезли до мене на третій день, коли Тишки звільнили. Донька похована там. Онук від молодшої доньки лишився зі мною, вона похована на Залютино”, — розказала жінка.