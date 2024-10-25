Кримінал

На хабарі затримали посадовця Сихівського районного ТЦК Львова
25 Жовтня 2024 11:32
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корупція, Львів, тцк
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На хабарі затримали начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова.

Про це інформує Lviv.media.

У Львові затримали посадовця Сихівського районного ТЦК за вимагання хабаря у військового. За інформацією видання, йдеться про начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Володимира Лісовського. Він отримав 2 тисячі доларів від військовослужбовця за уникнення служби на сході.

Правоохоронці затримали посадовця біля торгового центру “Ашан” у селі Сокільники. Володимир Лісовський вимагав гроші у військовослужбовця ТЦК, за те щоб не переводити його в зону бойових дій на сході України та не притягувати до відповідальності за перебування на службі в стані наркотичного сп’яніння.

За таку обіцянку начальник вимагав 2 тисячі доларів. Саме під час отримання цих коштів правоохоронці його і затримали. Гроші вилучили, тривають слідчі дії. 


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