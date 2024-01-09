Суспільство

На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб

9 Січня 2024 07:36
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війна

Українські військові відбили 18 атак противника на Авдіївському напрямку, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.


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