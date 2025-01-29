На фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення, з них 88 – на Покровському напрямку

Розпочалася 1071 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБа. Крім цього, здійснив понад 5000 артилерійських обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Катеринівка, Новий Комар, Андріївка, Удачне та Комар Донецької області;

Калинівське Херсонської області;

Мала Токмачка Запорізької області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції українських захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

Ворог 20 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку 88 атак відбито українськими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти сім разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували район населеного пункту Новосілка.

Також ЗСУ відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку вчора відбулось десять бойових зіткнень, ворог завдав 24 авіаційних удари із застосуванням 34 КАБ, здійснив більш ніж триста артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.