Суспільство

На фронті за добу відбулося 145 боїв, з них 41 – на Курахівському напрямку
31 Жовтня 2024 09:09
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війна
Український військовий з артилерійським снарядом / Фото: 4 окрема танкова бригада

На фронті впродовж доби 30 жовтня зафіксовано 145 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

  • Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.
  • На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.
  • Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.
  • На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
  • На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.
  • На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

Триває операція у Курській області, за минулу добу  росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території РФ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, вісім засобів ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 121 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.


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