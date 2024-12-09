Суспільство

На фронті воюють близько 10 тис. працівників Національної поліції, – Клименко
9 Грудня 2024 16:40
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клименко, поліція
Ігор Клименко / НП

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що близько 10 тисяч працівників Національної поліції України безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій. 

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За словами міністра, поліцейські служать у складі Сил оборони разом із підрозділами Національної гвардії та Держприкордонслужби. Серед них — спеціальні підрозділи, зокрема “Лють” та зведені загони, що діють у найгарячіших точках фронту.

“Близько 10% особового складу НПУ — це комбатанти, які несуть службу на передовій,” — зазначив Клименко.

Міністр уточнив, що в зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліцейських. Вони виконують завдання з евакуації цивільних, працюють на блокпостах і забезпечують правопорядок у прифронтових районах. Загалом на цих територіях залучено 40-45 тисяч правоохоронців.

Серед працівників Нацполіції 25% — жінки, а 17% — особи, які не досягли мобілізаційного віку. Таким чином, майже всі наявні сили поліції залучені до виконання різних завдань у прифронтових районах і тилу.

На зауваження, що вся поліція має бути на фронті, Клименко пояснив, що правоохоронці також займаються розкриттям злочинів і фіксацією воєнних злочинів.

“Ми бачимо патрульних, але не помічаємо тисяч слідчих, які документують злочини та підтримують правопорядок, аби людям жилося спокійніше,” — підкреслив глава МВС.


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