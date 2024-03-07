На фронті відбулося 92 боєзіткнення, ворог атакував на 7 напрямках, – Генштаб

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Військові агресора проводять штурмові дії на трьох напрямках у Донецькій області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам’янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
- На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
- На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог провів 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби, противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.