На фронті відбулося 51 бойове зіткнення, найгарячіше – на Авдіївському напрямку, — Генштаб

Українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Авдіївки та уразили радіолокаційну станцію противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Велика Писарівка, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Новосадове Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області. Противником завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Інженерне, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.