На фронті відбулося 121 бойове зіткнення, – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра і здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу противника.