Суспільство

На фронті відбулося 121 бойове зіткнення, – Генштаб

8 Травня 2024 20:11
читать на русском →
війна
Воїни 117 окремої механізованої бригади / Фото: 117 омбр

Протягом доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра і здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу противника.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Травня 2024 19:49

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання
8 Травня 2024 20:11

На фронті відбулося 121 бойове зіткнення, – Генштаб
8 Травня 2024 17:50

Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
8 Травня 2024 17:20

У ЄС погодили використання прибутків від активів РФ для України
8 Травня 2024 17:01

Великобританія висилає російського військового аташе
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки