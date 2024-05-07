На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення, – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де російське військо, за підтримки авіації, намагалося покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російська армія не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 2 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника.