На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення, – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.
- На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де російське військо, за підтримки авіації, намагалося покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
- На Оріхівському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російська армія не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 2 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника.