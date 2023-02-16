Кримінал

На Донецькому та Бахмутському напрямках затримано ворожих інформаторів

16 Лютого 2023 12:26
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Служба безпеки викрила ще трьох поплічників агресора, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали мешканку Новогродівки на спробі передачі рашистам розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Для збору інформації вона обходила місцевість і в подальшому контактувала з бойовиком терористичної організації «днр», який входив до складу 1-го армійського корпусу рф.

Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце події та «звітувала» рашистам про результати повітряних атак.

Також затримано мешканку Дружківки, яка передавала агресору приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Ще одним ворожим інформатором виявився місцевий житель, який «зливав» через декілька проросійських Телеграм-каналів маршрути переміщення українських військ.

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.


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