 На Донеччині затримали коригувальника ворожих КАБів

СБУ затримала зрадника, який наводив КАБи на бойові позиції Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисник передавав ворогу геолокації артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи загарбників, які атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ у районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у Телеграмі.

СБУ затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, прихильник російської ідеології.

Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України .

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.